Testagem das vacinas contra a COVID começa dia 10 de outubro

Secretário de Estado de Saúde garante que toda estrutura já está pronta

Os testes das vacinas contra a COVID vai começar dia 10 de outubro em Mato Grosso do Sul. A informação é do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende. No Estado, serão realizados testes da vacina chinesa CoronaVac e da belga Jansseg- -Cilag. Ao todo serão três mil voluntários, profissionais da saúde e da segurança pública.

Segundo Resende, a estrutura para começar a testagem já está pronta e os voluntários estão sendo mapeados. Mil serão vacinados com a CoronaVac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, e dois mil com a Jansseg-Cilag do grupo Johnson & Johnson. “Está tudo montado para a realização dos testes e os voluntários estão sendo mapeado quem pode, até porque eles não podem ter tido coronavírus. Mas, acredito que quando abrirmos o cadastro vai ter bastante profissionais para participar das pesquisas”, assegurou.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou recentemente a testagem da CoronaVac e da Jansseg-Cilag no Estado. As duas vacinas estão na terceira fase da pesquisa. No Brasil, os testes da CoronaVac começaram em 21 de julho e 5,6 mil voluntários já estão sendo testados. Ao todo, o laboratório chinês Sinovac quer testar 13 mil voluntários no país.

Já os testes da Jansseg-Cilag foram liberados no dia 18 de agosto com publicação no Diário Oficial da União. O laboratório da Bélgica vai testar 9,8 mil voluntários no Brasil. Existe ainda a possibilidade de um terceiro laboratório testar a vacina em Mato Grosso do Sul.

