PRF prende quadrilha e apreende onze toneladas de maconha

Quadrilha foi presa e um entreposto de droga foi fechado, em Dourados, nesta sexta-feira (2), pela Polícia Rodoviária Federal.

Os policiais foram até o local que servia como depósito de droga e flagraram uma caminhonete entrando em um galpão. Horas depois, o condutor saiu do local e tentou fugir da abordagem, mas foi detido.

Ao abrir o galpão, outros cinco homens foram flagrados carregando uma carreta com fardos de maconha. Dois deles foram presos, outros dois conseguiram fugir.

Um quarto homem, de nacionalidade paraguaia, tentou avançar em direção aos policiais, mas foi contido com um tiro na perna. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem levado para o hospital. Um quinto envolvido no crime foi preso em um terreno ao lado do galpão.

No total, a polícia apreendeu 11 toneladas de maconha. Um veículo também foi apreendido e os presos foram encaminhados para a Polícia Federal em Dourados.

Com informações da PRF.

