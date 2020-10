Meteorologia indica mais um dia de clima desértico

Uma onda de ar quente atua sobre o Brasil desde o primeiro fim de semana, ela vem provocando temperaturas muito elevadas em diversas regiões do País. Nesta última quarta-feira (30) Coxim e Água Clara registraram temperaturas de 44,1ºC, ficando no topo da lista de recordes entre as cidades sul-mato-grossense.

Ocorre que essa onda de calor está longe de se despedir. Prognóstico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, indica que ao menos até a próxima sexta-feira (9) os dias serão de tempo seco e quente. Essa condição favorece temperaturas em torno ou acima dos 40°C e umidade do ar abaixo dos 20%.

A previsão para esta sexta-feira (2) é de céu claro em todas as regiões e sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar fica bastante baixa em todas as áreas com variação entre 45% a 10%, considerado estado de emergência a saúde, segundo a OMS.

Vento fraco a moderado em todas as regiões, e temperaturas podendo variar entre 24°C a 41°C neste dia. Para Campo Grande a mínima esperada é de 25°C e a máxima de 39°C.