Luísa Sonza se hospeda em hotel de R$ 6 mil por dia

Luísa Sonza viajou para o México, após participar da live com Luan Santana e Giulia B no último final de semana. A cantora está hospedada em um resort em Tulum com diárias de até R$ 6 mil.

Quem também estava no México há pouco tempo e passou por Tulum foi o ex-marido de Luísa, o comediante Whindersson Nunes.

Durante a viagem, o humorista ficou em três hotéis em lugares diferentes. Ele e Luísa anunciaram a separação em abril deste ano. Em setembro, a loira assumiu o namoro com Vitão.

Com informações da Famosidades

