Comitê de candidato pega fogo em Porto Murtinho

Foram mais de seis horas de trabalho do Corpo de Bombeiros para conter as chamas que destruíram o comitê do candidato a prefeitura de Porto Murtinho, Nelson Cintra. O incêndio começou por volta das 9h, desta sexta-feira (2).

Segundo o comandante do 14° Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, Major André Vitório Munhoz Rosa de Oliveira, uma reunião ocorria no comitê quando o incêndio começou. As pessoas que estavam no local conseguiram sair e não tiveram ferimentos. As chamas se alastraram rapidamente e foi necessário o apoio de um caminhão pipa para conter o fogo.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, militares que estavam de folga foram acionados para dar apoio ao intenso trabalho. Profissionais da Marinha também ajudaram no combate as chamas. A suspeita é de que o incêndio tenha começado por conta de uma pane elétrica.

