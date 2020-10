Reunião define retorno de aulas em escolas particulares

As aulas do Ensino Médio nas escolas particulares, em Campo Grande, devem voltar no dia 19 de outubro. A decisão foi tomada durante reunião, na tarde desta quinta-feira, entre representantes da prefeitura, Ministério Público e de instituições privadas.

Conforme o acordo, o retorno só acontecerá se a taxa de ocupação de leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estiver abaixo dos 75%.

Segundo a representante do Sindicato das Escolas Particulares de Mato Grosso do Sul (Sinep), Maria da Glória, o resultado da reunião foi positivo: “Isso atende o anseio da família. Os pais querem que os filhos voltem para a escola”, ressaltou.

As aulas da Educação Infantil, para crianças de zero a cinco anos, nos colégios privados, voltaram em setembro. Já quanto ao retorno das aulas do Ensino Fundamental haverá outra discussão.