Outubro rosa: Cristo será iluminado de rosa

Outubro é lembrado como mês rosa, por conta do incentivo a prevenção ao câncer de mama. Com isso, a partir das 18h (horário de Brasília) desta quinta-feira (1°) o Cristo Redentor ficará iluminado de rosa em apoio a campanha.

A Fundação Laço Rosa, é reconhecida nacionalmente pelo empenho em diminuir as desigualdades de acesso e tratamento do câncer. O tema da campanha, este ano, é #doarsalva.

A solenidade de iluminação contará com a participação da madrinha da campanha, a atriz Ana Furtado, seguida de uma live (evento ao vivo, pela internet) com participação da cantora Maria Rita e apresentação de atriz Adriane Galisteu, que será transmitida diretamente do Hotel Fasano, em Ipanema, a partir das 20h30.

Madrinhas de edições anteriores do Outubro Rosa, como Juliana Paes e Flávia Alessandra, darão depoimento sobre a causa, que já ganhou apoio de outras atrizes, entre as quais Ingrid Guimarães e Alinne Moraes. A campanha destaca que, este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, muitas pacientes de câncer de mama tiveram seus tratamentos interrompidos.

(Texto: com informações da Agência Brasil)