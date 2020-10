Baseado em literatura fantástica, longa abre série de filmes no Mês das Crianças

Dia das Crianças na área e o caderno Artes&Lazer vai trazer dicas de filmes infantis para a garotada curtir com a família nos canais de streaming durante as quintasfeiras do mês de outubro. “O Mistério do Relógio na Parede” foi disponibilizado na Amazon Prime Video na última semana de setembro e é uma grata surpresa. O longa é dirigido por Eli Roth, ator, diretor, produtor e roteirista. Como ator Roth é conhecido pelo papel do Sargento Donny Donowitz, o “Urso Judeu”, de “Bastardos Inglórios”. Como diretor podemos destacar “O Albergue”, além de outros bons filmes de terror. O elenco conta com Owen Vaccaro, Jack Back, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams e Sunny Suljic. O roteiro é de Eric Kripke, baseado no clássico infantil escrito por John Bellairs.

Na trama, Jonathan Barnavelt (Black) saiu de casa quando jovem, após brigas com o pai que não queria saber do filho envolvido com mágica. Atualmente, vive praticamente isolado, tendo como companhia apenas a vizinha Mrs. Zimmerman (Blanchett), isso até a chegada de seu sobrinho, Lewis (Owen Vaccaro), garoto de 10 anos que vai morar com ele após a morte dos pais. O menino introvertido logo começa a se encantar com a atitude rebelde do tio que não tem regras para comer, dormir e se divertir, especialmente quando descobre a magia do local. De cara, não dá para não lembrar, em alguns momentos, de franquias como “Harry Potter” e “O Senhor dos Anéis”, ambas adaptações cinematográficas de literatura fantástica. A obra mescla elementos de vários longas-metragens já lançados. A fotografia prende a atenção dos espectadores, encantando a criançada principalmente nas cenas mágicas.

No geral a crítica especializada aprovou o filme de Eli Roth. Esse foi o caso de Thales de Menezes, da “Folha de S.Paulo”, que também enxergou a influência de Harry Potter. “‘O Mistério do Relógio na Parede’ trilha o caminho desbravado por ‘Harry Potter’: personagem do garoto herói, feiticeiros do bem, feiticeiros do mal. […] Um dos melhores filmes da temporada para o público infantojuvenil.”, comentou um dos críticos mais exigentes do jornalismo.

