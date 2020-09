Jojo briga com Biel e Raíssa taca creme em peões

Ao se deparar com Biel rindo de seus discurso, Jojo Todynho ficou ainda mais irritada e disparou ofensas contra o artista

Jojo Todynho ficou furiosa com Biel na formação da Roça ao vivo em “A Fazenda 12”, realizada na noite desta terça-feira (29). Ao declarar seu voto, a participante indicou Cartolouco sobre protestos, já que o cantor seria sua primeira opção após desentendimento por deboche. “Se você tem algo para falar, fala na minha cara. Fazer deboche aqui é mole. Eu não posso fazer nada. Lá fora, um socão no olho resolve. Lá fora eu quero ver ter disposição”, disparou a amiga de Anitta.

Ao se deparar com Biel rindo de seus discurso, Jojo Todynho ficou ainda mais irritada e disparou ofensas contra o artista: “Eu sei que ele [Cartolouco] tem coração puro, mas está deixando ser marcha de manobra. Meu voto era no Biel, mas ele correu para a baia, porque ele sabia que ele ia tomar voto da casa e não tem peito e disposição”. “Peito para quê, Jojo?”, questionou ele. “Você é um frouxo. É um cu***”, finalizou a funkeira.

Logo depois da votação, Jojo Todynho amassou uma garrafa térmica e assustou os outros peões. “Agora o pau via torar. Entendeu? Se quer paz amém, se quer guerra tu me fala. Não suporto gente falsa”, disparou a carioca. No momento em que entrava no quarto, Raíssa Barbosa deu um banho de creme em Lucas Cartolouco e acusou o peão de falsidade. “Pode jogar”, reagiu o jornalista, defendido por Tiago Leifert em recém-polêmica na web. Amiga da peoa, Stéfani Bays tentou a conter. “Você queria que eu votasse em quem, Raíssa, em quem?”, indagou ele. Logo na primeira Roça, a ex-vice Miss Bumbum já havia jogado água nos peões e os chamou de “boy lixo”.

