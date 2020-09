Os Wolves foram atrás do brasileiro Douglas Costa, mas não tiveram uma resposta positiva. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, a transferência interessava à Juventus financeiramente. No entanto, o jogador optou por não avançar com as negociações.

A Juventus estipulava que poderia arrecadar algo em torno de 40 milhões de euros com a transferência. O valor poderia ajudar o clube italiano a contratar um dos seus principais desejos, o jovem Federico Chiesa, da Fiorentina. Apesar de ter recusado a proposta dos Wolves, Douglas Costa ainda não tem o futuro definido. Há a possibilidade de o brasileiro aceitar deixar a Juve caso receba uma oferta de outro gigante europeu. Aos 30 anos de idade, Douglas Costa tem passagens por Grêmio, Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus. O jogador também acumula convocações para a Seleção Brasileira. Confira outras notícias. (Com informações: Terra)