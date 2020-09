911 mil pagadores de impostos estão na malha fina, diz RF

Devido as inconsistências nas declarações do Imposto de Renda (IR) de 2020, 911 mil pagadores de imposto estão na “malha fina”, conforme apresentado pela Receita Federal nesta quarta-feira (30).

O número representa 2,74% do total de declarações entregues. De março a setembro deste ano, o governo recebeu 333 milhões declarações do IR 2020, ano-base 2019.

De acordo com a Receita Federal, os principais motivos que levaram à retenção de declarações foram a omissão de rendimentos de titulares e dependentes declarados (46% do total), deduções de despesas médicas (26%), divergências entre o IRRF informado na declaração e o informado em DIRF (21%), deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergência de informação sobre pagamento de carnê-leão ou imposto complementar (7%).

Para saber se teve a declaração retida, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na Internet. As restituições serão pagas somente depois de a questão cadastral tiver sido resolvida.

