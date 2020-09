Pantanal ganha reforço de mais brigadistas e bombeiros

Através do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), nesta terça-feira (29) chegam a Mato Grosso do Sul mais 41 brigadistas e em torno de 60 do Distrito Federal e 20 de Santa Catarina nos próximos dias para reforçar o combate de focos de incêndio no Pantanal.

Conforme o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

“Tivemos um final de semana de situação extremamente dramática, saímos sexta-feira de 17 focos no Estado para mil focos no sábado em várias regiões. Então, continua preocupante, continua em alerta e os próximos dias serão de muita seca, baixa umidade e de grande risco de incêndio em todo o Estado”, disse ele.

O secretário explicou que no final de semana mesmo foram tomadas todas as medidas para que Mato Grosso do Sul receba apoio do Governo Federal e de outros estados.

“Através de uma determinação do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) amanhã (terça-feira) já chegam a Mato Grosso do Sul mais 41 brigadistas e já confirmado em torno de 60 brigadistas do Distrito Federal e 20 de Santa Catarina”, anunciou Verruck.