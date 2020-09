Grandes nomes da música têm shows ao vivo transmitidos pela web

Programação traz ícones da MPB como Jorge Aragão e Arnaldo Antunes

A série Música #EmCasaComSesc inaugura esta semana uma nova fase: as apresentações passam a acontecer em lives transmitidas da casa dos músicos ou com transmissão direto dos palcos das unidades do Sesc, ainda sem a presença de público e seguindo todos os protocolos de segurança. Com a mudança, o Sesc São Paulo passa a acolher shows com formações maiores, que contarão com os recursos do palco para uma transmissão de melhor qualidade.

O formato híbrido, com a manutenção dos shows que acontecem no ambiente domiciliar, permite que a série continue oferecendo encontros com músicos de outros estados e com artistas em condições de maior vulnerabilidade ao coronavírus. Ao mesmo tempo, ao abrir as portas dos palcos do Sesc, dá-se oportunidade a mais profissionais para realizarem seu trabalho, ajudando a estimular o setor cultural. As apresentações seguem no mesmo horário, 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo.

O dia da música instrumental passa a ser, na nova fase, às terças-feiras. Hoje, o violonista, compositor e arranjador mineiro Juarez Moreira apresenta direto de sua casa um panorama dos 50 anos de sua carreira, ao lado dos músicos Kiko Mitre, no contrabaixo, e Lincoln Cheib, na bateria. Em sua trajetória, Moreira participou de diversas parcerias ao lado de Maria Bethânia, Paulo Moura, Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Seu repertório é conhecido por conciliar a bossa, o jazz e o choro, fazendo também uso de referências que vão da música erudita a gêneros como o rock.

Na quinta-feira (1/10), Jorge Aragão se apresenta direto de sua casa, no Rio de Janeiro. Cantor, sambista e compositor de inúmeros sucessos, o músico tem canções gravadas por grandes intérpretes do samba, como Beth Carvalho (1946–2019), Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila. Com quase 30 anos dedicados inteiramente à música, Jorge Aragão se apresenta acompanhado de Jerominho Fernandes (violão) e Daniel Aranha (cavaquinho).

(Confira mais na página C2 da versão digital do jornal O Estado)