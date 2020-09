O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), mais conhecido como “fumacê”, passa por 22 bairros nesta terça-feira (29).

As equipes passarão nas seguintes regiões: Aero Rancho, Amambaí, Centenário, Centro, Coronel Antonino, Guanandi, Vila Glória, Vila Jacy, Maria Aparecida Pedrossian, Mata do Segredo, Vila Nasser, Nova Lima, Novos Estados, Panamá, Parati, Pioneiros, Vila Popular, Rita Vieira, Santo Amaro, Taveirópolis, Universitário e Jardim Veraneio

Os veículos da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irão circular pelas ruas dos bairros entre às 16h e 22h.

Em caso de chuva ou ventos fortes o serviço poderá ser cancelado.

Recomendações:

Para eficiência do serviço é recomendado que a população deixe as portas e janelas das residências abertas. Dessa forma, as gotículas do inseticida chegarão ao interior das casas.

