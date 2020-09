Brasil é o 6° país que menos estuda idiomas estrangeiros

O Brasil está classificado em sexto lugar quando se trata de países que estuda línguas estrangeiras, equivalente 1,8 hora por semana.

Os dados são do “Políticas Eficazes, Escolas de Sucesso”, relatório produzido pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e publicado nesta terça-feira (29) com base nos dados do Pisa 2018.

A média dos países para esse tipo de estudo é de 3,6 horas semanais. Luxemburgo lidera o ranking, com 6,2 horas por semana. Na América Latina, o 1° lugar é da Costa Rica, com 5,2 horas por semana. A organização avaliou 79 países.

Segundo a OCDE, estudantes brasileiros dedicam 25,7 horas semanais aos estudos: 3,8 horas ao português e à matemática e outras 2,9 horas para ciências. Os dados estão na média dos países analisados.

O documento avalia que elevar de pelo menos uma para 3 horas o estudo de idiomas estrangeiras melhora a leitura de estudantes desfavorecidos.

(Texto: com informações do Poder 360)