Duas pessoas foram presas nesta segunda-feira (28) na na cidade de Pedro Juan Caballero, após Agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai estouraram um laboratório de cocaína. O município faz fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais da ocorrência, todo o equipamento utilizado para a realização do processo químico do entorpecente, incluindo preparo e refinamento, foram apreendidos. Duas pessoas acabaram presas em flagrante.