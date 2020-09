Dólar dispara 1,42% e fecha acima de R$ 5,63

O dólar comercial começou a semana com forte alta de 1,46%, negociado acima de R$ 5,63, com o mercado reagindo mal ao anúncio de que o governo pretende usar parte dos recursos do novo Fundeb e de precatórios para bancar o novo programa social, o Renda cidadã.

A moeda norte-americana fechou cotada a R$ 5,633 na compra e a R$ 5,635 na venda, maior valor desde 20 de maior, quando fechou a R$ 5,690. O dólar hoje oscilou entre a mínima de R$ 5,513 e a máxima de R$ 5,671. O turismo ganhou 1,55%, com negócios entre R$ 5,71 e R$ 5,89.