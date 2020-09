Caixa paga hoje auxílio para 9,4 milhões de trabalhadores

Os trabalhadores e beneficiários do Bolsa família com NIS final 8 nascidos em outubro e novembro devem receber mais uma parcela do Auxílio Emergencial nesta segunda-feira (28). Ao todo 9,4 milhões de pessoas terão o dinheiro depositado em conta conforme calendário do clico 2.

No caso dos beneficiários do Bolsa Família, serão R$ 427,6 milhões do auxílio emergencial extensão, pagos a 1,6 milhão de pessoas. No total, 16,3 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a primeira parcela do auxílio residual, no valor de até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental.