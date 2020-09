Brasil tem recorde de candidatos; MDB, PSD e PP lideram

A despeito da combinação das crises sanitária, econômica e política que o país enfrenta, nunca tantos brasileiros se lançaram a uma disputa eleitoral. Na manhã de domingo (27), quando começa a campanha em todo o Brasil, a Justiça eleitoral contabilizava o pedido de registro de mais de 542 mil candidaturas.

Eram 496 mil há quatro anos (em 2012, foram 481 mil). Um salto de 9% na comparação com a eleição passada. A diferença pode ser ainda maior, pois o prazo para solicitação de registro acabou ontem à noite e os dados ainda podem ser atualizados.

Assim como na eleição passada, o MDB é campeão em número de candidatos, com mais de 8% dos pedidos de registro. Em seguida aparecem o PSD, com 7,2%, e o PP, com 7%. O PSDB, que teve o segundo maior número de candidaturas solicitadas há quatro anos, agora é o quinto, com 6%, mesmo percentual alcançado pelo DEM, que aparece ligeiramente à frente.

Com um crescimento de quase 25% no pedido de candidaturas em relação a 2016, quando amargou uma de suas maiores derrotas eleitorais, ainda sob o reflexo imediato do impeachment de Dilma Rousseff, o PT subiu da sétima para a sexta posição. O partido aumentou em 20% o número de candidatos a prefeito. Atualmente a sigla não governa nenhum dos 100 municípios mais populosos do país. O PSL, legenda pela qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018 e com a qual rompeu em 2019, é o 12º em candidaturas.

Índice de candidatos que se declaram pretos cresceu de 8,64%, em 2016, para 10,44%. O de brancos caiu de 51,4% para 47,8%. O de pardos, que era de 39,1%, agora é de 39,3%. Indígenas eram 0,35% e amarelos, 0,44% há quatro anos. Cresceu 3 pontos percentuais os candidatos que informaram ter curso superior completo. A exemplo de 2016, o maior contingente de candidatos declarou ter ensino médio completo. Entre os que especificaram a profissão, os agricultores seguem sendo os mais numerosos.

(Com informações: Congresso em Foco)