Biel briga com Jojo Todynho e cogita provocar agressão

O fim de semana em “A Fazenda 12” foi marcado por troca de beijos entre os peões, punição por bebida com álcool em gel e também pela bronca de Jojo Todynho em Biel. Deitado com Tays na cama, o músico acabou gerando um castigo geral de 24 horas sem água encanada por falar sem microfone e Jojo Todynho ficou furiosa por vê-lo sem ajudar os outros participantes a buscar água do poço.

“Está de visita? Vai fazer visita na casa do c***. Está no circo, p***?”, disparou ela. A funkeira também se queixou dos olhares de deboche do affair da ex-vocalista da Banda Vingadora.

Na área externa da casa, Biel desabafou com Lipe Ribeiro, um dos mais próximos de Jojo Todynho na casa. Segundo o cantor, a colega de confinamento vai ser uma de suas principais opções de voto à Roça e que acha que o ataque foi pessoal. “Não tenho dúvida disso desde o começo. Só que ela perde a coerência dela. Aí vai ter uma punição causada por alguém próximo, e ela vai ter que fazer igual, acordar gritando”, reclamou.