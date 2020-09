Amambai comemora 72 anos recebendo bastante investimentos

O município de Amambai completou 72 anos nesta segunda-feira (28). Localizado a 359 km de Campo Grande, o município possui aproximadamente 37 mil habitantes (segundo IBGE) e tem a economia baseada na pecuária.

A cidade, localizada no sul do Estado, na fronteira com o Paraguai, vem recebendo importantes investimentos da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). Em 2018, com a Caixa Econômica Federal (CEF) e através do Programa Avançar Cidades, a Sanesul garantiu para o município RS 11,1 milhões de reais. Com esse recurso, a empresa está executando 80 km de rede coletora de esgoto, 4.031 ligações domiciliares e 6 estações elevatórias de esgoto. Esses investimentos vão garantir a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da cidade, localizada na fronteira com o Paraguai.

“Nosso compromisso é levar qualidade de vida, com a universalização do esgotamento sanitário. Com o Avançar Cidades conseguimos destinar os recursos necessários para transformar a realidade do tratamento do esgoto sanitário no município. Para a Sanesul, participar do crescimento de Amambai é um grande presente neste momento em que o município completa 72 anos de existência”, comentou Walter Carneiro Júnior, diretor presidente da empresa.

Nos últimos cinco anos, o Governo do Estado tem investido integralmente na qualidade do abastecimento de água e na ampliação do sistema de esgotamento o valor de R$ 22,1 milhões em Amambai.

O abastecimento de água já é universalizado na cidade. Atualmente, os investimentos estão concentrados na ampliação da rede de esgoto para toda a população.