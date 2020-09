Polícia Federal apreende 254 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal, em ação conjunta, apreenderam 254 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá, no Paraná. A droga foi localizada em operação de rotina com a utilização de escâner, ontem (26).

Segundo a PF, o método utilizado pelos criminosos foi o ripon ripoff, em que a droga é colocada no contêiner sem o conhecimento do exportador.

Os fardos de cocaína estavam em um contêiner de bobinas de papel que teria como destino o porto de Algeciras na Espanha.

A droga foi encaminhada para a Policia Federal, em Paranaguá, que continuará com a investigação para identificar e prender os traficantes.

(Agência Brasil)