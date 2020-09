MS registra mais 258 casos e 13 óbitos pela covid-19

Mato Grosso do Sul registrou neste domingo (27) mais 258 casos da covid-19, chegando a 267.212 infectados no Estado.

As cidades mais afetadas continuam sendo Campo Grande com 144 novos casos, Três Lagoa (31), Corumbá (25), Dourados (16) e Paranaíba (11). A taxa de contaminação é de 1,06.

Foram confirmados mais 13 mortes em decorrência da doença. Sendo seis pacientes em Campo Grande, dois em Miranda, e um nas cidades de Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Média diária de 13/dia, total de 1.363 óbitos do novo coronavírs, em Mato Grosso do Sul.

A média de pacientes internados continua entre 450 e 550 pessoas. A capital registra 76% de ocupação, Corumbá 71%; Dourados 67%; Três Lagoas 68%. De acordo com a doutora Christiane Maymone, a ocupação dos leitos de UTI aumentou para 243.

