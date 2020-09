Candidatos engrenam campanha nas ruas e pelas redes sociais em Campo Grande

Os 15 candidatos à Prefeitura de Campo Grande iniciam campanha neste domingo (27). O modelo ideal para a maioria deles por enquanto é realizar campanha pelas redes sociais e ferramentas digitais, além de seguir à risca regras de biossegurança.

Com as regras é possível fazer carreata ou caminhada, de 27 de setembro até as 22h de 14 de novembro. Nas ruas, será permitido o posicionamento de mesas com material impresso e bandeiras móveis entre 6h e 22h, desde que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres. Os carros de som só serão permitidos em carreatas, passeatas ou durantes comícios e reuniões.

O jornal O Estado questionou os 14 candidatos (sem processo judicial para disputar) para saber como será este início de campanha na pandemia. Todos concordam que é esperado haver debate, propostas e uma campanha responsável e com respeito. As estratégias são diversas. Foram feitas duas perguntas idênticas a todos os postulantes a prefeito: 1- Como será feita a campanha e qual será o foco para atingir o eleitor diante da pandemia? E 2- Tem meta para os primeiros 20 dias de campanha? Qual?

