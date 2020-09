Vacina estimula anticorpos em 98% dos pacientes

A vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela farmacêutica americana Johnson & Johnson apresentou resultados encorajadores nas fases iniciais e intermediárias de testes para a sua aprovação, de acordo com informações divulgadas na sexta-feira (25). Uma única dose da vacina estimulou o sistema imunológico de 98% dos pacientes a produzir uma forte resposta ao vírus.

Os resultados foram divulgados em um site especializado com a ressalva de que ainda não foram revisados por pares científicos. Os chamados anticorpos neutralizantes, que são capazes de defender as células de patógenos, foram encontrados em 98% dos cerca de 1.000 adultos saudáveis que tomaram a vacina.

Uma dúvida em aberto é saber se a dose protege da mesma forma pessoas com mais de 65 anos, uma vez que os dados relativos a esse grupo foram insuficientes. Na última quarta-feira, a Johnson & Johnson iniciou a terceira e última fase de testes de sua vacina para a Covid-19 com cerca de 60 mil pacientes.

Os pacientes tiveram igualmente uma reação positiva à aplicação de duas doses. Outras empresas que também estão na corrida pelo desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19, como a Moderna e a Pfizer, trabalham com a aplicação em duas doses separadas por um intervalo de tempo. Dispor de uma vacina eficaz em uma dose pode aumentar significativamente o alcance de campanhas de vacinação.

A empresa aguarda os resultados do teste de estágio avançado até o fim deste ano ou o início do próximo, disse o doutor Paul Stoffels, o diretor científico da J&J, em entrevista com autoridades do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e do governo de Donald Trump.

(Com informações: Exame)