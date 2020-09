Procon aponta diferença de até 79,14% no preço do Ar-Condicionado

O Procon de Campo Grande, identificou variações de até 79,14% nos preços de Ar-Condicionado durante os dias de calor na Capital. A pesquisa foi realizada do dia 18 a 22 de setembro, em diversos estabelecimentos comerciais que vendem o eletrônico.

A maior variação estava no preço do aparelho de Ar-Condicionado Split Elgin 9.000 Btus. O mais barato Termoclima pode ser adquirido por R$ 1.227,00 e o mais caro Severo Eletro, por R$ 2.198,00.

As duas marcas mais citadas pelas lojas pesquisadas, possuem uma variação considerável de preços entre 57,19% e 79,14%, ou seja, uma diferença considerável. Com a pesquisa o consumidor poderá economizar, se realizar a compra pelo menor preço desses itens, sua despesa será de R$ 971,00 e de R$ 710,00 respectivamente.

As duas menores variações estão entre 14,53% e 26,93%, que utilizando a pesquisa o consumidor poderá economizar o valor de R$ 350, 00 se fizer a opção pelos produtos mais baratos.

Orientações do Procon

Antes de comprar os produtos, o consumidor deve atentar-se para a qualidade, se a embalagem não esta violada e se a voltagem condiz com a região onde mora.

Produtos que não funcionam além de causar frustração, causa um constrangimento para quem comprou. Neste caso, quando se tratar de produtos eletro/eletrônicos/eletrodomésticos, sempre que possível, peça para ver o funcionamento e teste do produto ainda dentro da loja.

De acordo com as regras, durante o prazo de vigência da garantia, mesmo que o produto tenha acabado de sair da loja, este deverá ser encaminhado à assistência técnica que terá um prazo de até 30 dias para sanar o problema.

O prazo de 7 (sete) dias para arrependimento vale apenas para as compras que foram realizadas fora do estabelecimento comercial ou seja, por telefone, catálogo postal, internet, etc. Neste caso, o consumidor terá um prazo de até 7 (sete) dias para se arrepender da compra.