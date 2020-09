Homem morre ao bater moto de frente com caminhonete da patroa

Um homem identificado como Gilberto Correia da Silva, 47, morreu na noite desta sexta-feira (25) após bater sua moto de frente com a caminhonete da própria patroa. O caso ocorreu no município de Deodápolis. A vítima estava numa Honda NXR Bros vermelha, quando invadiu a pista contrária da rodovia e atingiu a Toyota Hilux da mulher.

Conforme a motorista, ela percebeu o homem transitando em sua direção. Por diversas vezes o sinalizou com a luz do veículo e tentou desviar para evitar a colisão, porém, sem sucesso. Com o impacto, Gilberto passou sobre a caminhonete e caiu logo atrás.

Camila ainda buscou ajuda com populares que estavam em pesqueiros da região, mas a vítima já estava morta. A perícia e a PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual) estiveram no local e o caso é investigado.