Eleições: termina hoje prazo para pedir registro de candidatura

Encerra neste sábado (26), o prazo para que candidatos às eleições 2020 formalizem devidamente seus pedidos de de candidaturas na Justiça Eleitoral. Este ano a expectativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que, mais de 700 mil candidatos disputem as 5.568 vagas de prefeito e as milhares de cadeiras de vereador.

Nas eleições municipais de 2016, a Justiça Eleitoral recebeu um número bem menor de pedidos de registro para os mesmos cargos – 496.927. Por causa das dificuldades enfrentadas por partidos e coligações para fazer a transmissão de arquivos pela internet, desde o início desta semana, a entrega dos registros fisicamente está permitida pela Portaria nº 704, assinada pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. Virtualmente, o prazo para a documentação terminou às 8h de hoje, mas presencialmente o requerimento pode ser feito até as 19h.