Alcolumbre diz que ‘nova CPMF’ não passa no Congresso

Bolsonaro e líderes reúnem-se segunda-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou a interlocutores nesta semana que o projeto do governo de criar um novo imposto nos moldes da CPMF dificilmente passará no Congresso. A opinião foi externada em pelo menos duas conversas, uma com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), e outra com o senador Márcio Bittar (MDB-AC).

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, alertou para o efeito negativo da criação do imposto. Disse que a medida pode frear o crescimento e a retomada econômica depois da covid-19.

“Esse tipo de imposto teria forte impacto nas operações de crédito, sendo mais um entrave para reduzir o elevado custo do crédito no País”, disse Sidney, em comunicado.

Reforma tributária

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o autor da PEC 45 e líder do MDB, Baleia Rossi (SP), e o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), vão se reunir para bater o martelo sobre a proposta apresentada pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), na próxima segunda-feira (28).

Os líderes cobraram do ministro da Economia, Paulo Guedes, estudos técnicos da desoneração da folha de pagamento. No planejamento do governo, a “nova CPMF” seria incluída na proposta de reforma tributária.

O presidente Jair Bolsonaro fará na segunda-feira (28) uma reunião com lideranças do Congresso para debater a proposta de reforma tributária e o pacto federativo.

A reunião também servirá para definir a posição da base de apoio ao governo sobre o veto à desoneração da folha de pagamento pelo prazo de mais 1 ano concedido a 17 setores da economia. O Congresso deve votar no próximo dia 30 se mantém ou derruba o trecho vetado por Bolsonaro. “A decisão sobre a posição do governo sobre o veto vai depender da reunião de segunda-feira”, informou Barros.

(Com informações: Poder 360)