Heber Xavier renuncia presidência da Santa Casa

Heber Xavier, agora ex-presidente da Santa Casa de Campo Grande anunciou nesta sexta-feira (25) sua demissão do cargo. A decisão se deu “por motivos estritamente particulares e de foro íntimo” afirmou por meio de carta no final da manhã de hoje.

“Nesta oportunidade tenho gratidão pelas Graças Divinas que o Pai Celestial e Criador do Universo perfilhou neste período no qual estive à frente da Administração desta secular instituição de caridade e prestadora de relevantes serviços de saúde à sociedade deste Estado, do Brasil e da América Latina”, disse. Auditor de carreira, Heber preparava um enxugamento no corpo funcional do hospital.

Além do presidente, o diretor de finanças-adjunto do hospital, José de Oliveira Souza também renunciou ao cargo, também sem expor os motivos. “Nesta oportunidade tenho gratidão pelas graças divinas e que o pai celestial e criador do universo perfilhou neste período no qual pude contribuir com a instituição imbuído de extrema dedicação e comprometimento”, escreveu em sua carta de renúncia.

Nova liderança

Em uma breve entrevista ao jornal O Estado pelo telefone, o novo líder da casa Heitor Freire, afirmou que o sentimento para essa nova fase é de muito trabalho e responsabilidade ” diante dessa situação, meu dever como vice-presidente é cumprir o estatuto e assumir a direção. Nós estamos em uma reunião para definir as novas medidas e ver como tudo vai se encaminhar” disse.