Adolescente invade casa e ameaça homem com faca

Em Mundo Novo, um adolescente de 17 anos foi apreendido após invadir uma residência e ameaçar um homem com faca.

Via 190, equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Copagril. Uma guarnição se deslocou até o endereço indicado e a vítima, um homem de 54 anos, disse que estava dormindo em sua residência, quando o autor entrou no local em posse de uma faca e exigiu dinheiro e aparelho celular.

A vítima disse que ele estava armado com uma faca e agia de forma agressiva e violenta. Na ação, o infrator levou da vítima, um aparelho celular e R$70,00.

Equipe fez diligências e encontrou o autor do crime no bairro Fleck.Ao avistar os policiais, o menor fugiu em meio a vegetação existente no local, porém foi detido em seguida.

Com o adolescente, foi encontrado o celular que havia sido subtraído da vítima, além de uma pedra de crack.

Diante dos fatos, o adolescente e o material foram apreendidos pela polícia militar.

(Texto: com informações do Dourados News)