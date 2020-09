Rússia vai vender antiviral contra covid para Brasil

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (24) um acordo para vender o antiviral Avifavir para 17 países, incluindo o Brasil, para tratamento contra a covid-19. Agora, falta a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O país negocia o medicamento com 1 laboratório privado brasileiro, que não teve nome informado.

O Avifavir, nome comercial do favipiravir, é utilizado desde 2014 no Japão contra a gripe. É vendido sob o nome de Avigan.

A fabricante Fujifilm, a mesma do ramo de fotografia, iniciou a 3ª fase de testes clínicos do remédio em abril, para ser usado contra o novo coronavírus. A medicação atua na inibição da enzima polimerase, que auxilia na reprodução do vírus depois de infectar a célula. A ação é semelhante à do remdesivir.

A Rússia aprovou o uso emergencia em junho. São 60.000 doses do antiviral em 74 das 85 regiões antes da conclusão dos testes clínicos. A decisão gerou críticas.

Os testes foram realizados em 900 pessoas. Indicaram que 30% dos pacientes tiveram o coronavírus eliminado do corpo, e os outros 70% tiveram o tempo de recuperação reduzido. A empresa afirmou que o uso é seguro e eficaz em casos não graves.

O fundo soberano da Rússia já anunciou acordos com outros países. Agora, além do Brasil, África do Sul, Árabia Saudita, Argentina, Bulgária, Chile, Colômbia, Emirados Árabes, Eslováquia, Equador, El Salvador, Honduras, Kuwait, Paraguai, Panamá, Sérvia e Uruguai também receberão.

(Com informações do Poder 360)