Mulher é chamada de “macaca” e “galinha preta de macumba”

Uma mulher foi chamada de “macaca” e “galinha preta” pela vizinha nesta quinta-feira (24). O caso aconteceu no município de Anastácio. De acordo com informações do portal O Pantaneiro, a vítima foi xingada com a utilização de termos racistas com elementos relacionados a ‘raça’, cor e religião.

A mulher contou aos policiais que estava tomando tereré na frente de casa quando a vizinha começou proferir as ofensas. “Sua preta, macaca, galinha preta de macumba. Fica 24 horas sentada aí cuidando da minha vida”, teria dito a vizinha.

O caso é tratado como injúria racial e será investigado pela Polícia Civil.