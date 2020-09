Denatran amplia tempo limite para tirar CNH

O Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) ampliou novamente o tempo limite do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A alteração ocorre devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19) e o crescente número de casos positivos para o vírus. Anteriormente, o prazo para os alunos que deram entrada no processo de CNH passou de 12 para 18 meses.

A diretora de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Loretta Figueiredo, explica que os processos que seriam cancelados a partir de 20 de março e que foram prorrogados até 20 de setembro, agora estão com o prazo interrompido por tempo indeterminado. “O candidato poderá terminar seu processo com tranquilidade sem a preocupação com o prazo, sabemos que existe uma grande procura pela realização dos exames e estamos limitados pelas regras de biossegurança. Agora não tem a necessidade de pressa para conclusão dos processos”, comenta.

Entre janeiro e agosto deste ano 44.537 exames práticos e 30.588 exames teóricos foram realizados no Estado. Na sede do Detran em Campo Grande, 120 exames são executados por dia de todas as categorias.

(Com informações do Detran-MS)