Autocine apresenta produção campo-grandense no domingo

O Autocine Campo Grande exibe no domingo (27), às 18h, a animação “Contos e Parlendas – Seis histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo” e a contação de histórias realizada pelo grupo Arte Deac sobre a lenda da planta Vitória-Régia. As exibições ocorrem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), às 18h. Os ingressos são limitados e devem ser retirados na sexta-feira (25), a partir das 8h, na Praça dos Imigrantes.

Segundo informações da Fundação de Cultura, o projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS); Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sectur e Sisep), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Serviço Social do Comércio (SESC).

Sinopses

Contos e Parlendas – Seis histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo é a primeira temporada da contação de histórias com a atriz Moira Junqueira. Essa temporada utiliza recursos de desenhos e animação gráfica, feitos por Talissa Costa, Paolo de Souza, Sarah Caires, Luisa Silva, Luiza Strauss e Laila Arêde. Produzida por Camila Morosini e pela produtora campo-grandense Vaca Azul. Com música de Eduardo Virgílio. Outro aspecto importante da série é a tradução de Libras feita por Rafaella Sessenta, ampliando assim, o acesso à temporada.

O Grupo Arte Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura) nasceu em 2018 com o objetivo de despertar nos alunos e professores, o interesse de ler e contar histórias, desenvolvendo o gosto pela leitura e pela criação literária pelos professores Adriana Barros, Gisele Martins, Leonn Gondin, Michelly Dominiq e Rafael Bendô, da Rede Municipal de Ensino (Reme), eles realizavam apresentações físicas nas escolas, com a pandemia surgiu a ideia de gravar as contações e disponibilizar nas redes sociais do grupo e da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Nessa edição será apresentada a lenda da Vitória-régia que é de origem indígena tupi-guarani e muito popular na Amazônia. Com esta lenda, os pajés explicavam para os índios de sua tribo a origem desta bela planta aquática.

Serviço

A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. A UFMS está localizada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelo telefone 4042-1313, ramal 4307.

(Com informações da Fundação de Cultura MS)