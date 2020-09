Vendas de bicicletas sobem 93% em agosto no Brasil

O mercado de bikes segue em um momento muito positivo em todo o Brasil. Desde maio, as vendas de bicicletas no país apontam para um crescimento exponencial. E, no mês de agosto, o aumento foi de 93% se comparado com o mesmo período do ano passado. Os números foram registrados pela Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas), em uma pesquisa realizada com mais de 40 empresas associadas à entidade.

De acordo com a associação, os modelos mais procurados pelos brasileiros, representando aproximadamente 90% do total, são das chamadas bicicletas de entrada, com valores que variam entre R$ 800 e R$ 2 mil. É um tipo de bicicleta utilizada especialmente como meio de transporte no dia a dia, e também para realização de atividades físicas e de lazer

Bem como, os dados também apontam para um processo de migração para a bicicleta, com milhares de brasileiras e brasileiros mudando de hábito e incluindo as “magrelas” em suas vidas.

Além disso, as vendas do último mês de agosto revelaram um novo dado: a procura por bicicletas de maior valor agregado está em alta. Percentualmente, o mês passado foi o melhor mês desde o início da pandemia. Pois, a venda de bicicletas acima de R$ 5 mil representa quase 10% dos modelos vendidos nas lojas de bicicletas.

Outro dado relevante deste levantamento da Aliança Bike diz respeito às bicicletas elétricas. Modelos deste tipo tiveram um crescimento de vendas de 53% em comparação com agosto de 2019.

(Texto: Terra Esportes)