Mourão reage a discurso de Bolsonaro na ONU

O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu ao discurso realizado pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (22). Para Mourão, a fala do presidente seguiu a linha dos demais discursos de lideranças mundiais sobre a situação internacional de cada país.

“(Foi) Seguindo ali a toada dos demais discursos que estão sendo colocados, os presidentes abordando a questão da pandemia, questão das relações internacionais, situação do mundo como um todo, questão da Organização Mundial do Comércio. No nosso caso, a questão do meio ambiente. Foi abordado dentro da nossa visão”, afirmou.

Durante o evento, Bolsonaro comentou que o Brasil é vítima de “uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal”. Em outro momento o presidente chegou a afirmar que há “interesse em propagar desinformação sobre o nosso meio ambiente”.

Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, evitou avaliar a declaração de Bolsonaro em que o mandatário responsabilizou índios e caboclos por incêndios florestais. “Aí é questão do presidente, que tem os dados dele ali, então, não comento isso aí”, disse.

Ainda nesta terça-feira, o vice-presidente deve sobrevoar áreas atingidas por queimadas nos Estados do Acre e Rondônia. “Está meio difícil lá porque está muito cheio de nuvem, começou a chover, mas vamos tentar conseguir sobrevoar”, disse.

