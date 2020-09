Fux anuncia criação do Observatório do Meio Ambiente

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, anunciou, nesta terça-feira (22), a criação no colegiado do “Observatório de Meio Ambiente”. O colegiado tem a finalidade de propor iniciativas a serem adotadas por toda a Justiça brasileira em matéria de meio ambiente com repercussão no Poder Judiciário.

Conforme informações da Reuters, Fux também defendeu o estímulo à criação de varas colegiadas para o combate a organizações criminosas que violam o meio ambiente. O novo presidente ainda afirmou que a pauta do meio ambiente será central em sua gestão.

“Em nosso plano de gestão, o eixo do meio ambiente será muitíssimo importante porque o meio ambiente também é algo que propulsiona o Brasil no mercado internacional, como elemento primordial na realização de investimentos no país, os quais são necessários para a retomada da economia, em especial no cenário pós-pandemia”, comentou.

(Com informações da Reuters)