Flordelis presta depoimento durante 2h na Câmara

A deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser mandata do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, prestou depoimento à Corregedoria da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (22). A parlamentar responde a um processo disciplinar na Casa que pode levar à cassação de seu mandato.

Conforme informações do Terra, Flordelis foi ouvida pelo corregedor, deputado Paulo Bengston (PTB-PA), por cerca de duas horas. Apesar do processo estar sob sigilo, o jornal Estadão apurou que a política respondeu cerca de dez perguntas.

A Mesa Diretora ainda irá decidir se envia o processo ao Conselho de Ética da Câmara, colegiado responsável por analisar a conduta dos parlamentares e recomendar a cassação. Cabe ao plenário, no entanto, decidir se a acusação de assassinato é ou não motivo para perda do mandato de deputada.

(Com informações do Terra)