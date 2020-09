CBV divulga tabela de competição que abre temporada do vôlei nacional

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou na última segunda (21) a tabela do Troféu Super Vôlei, competição que abre o calendário da modalidade em nível nacional. O torneio foi criado para suprir a não realização do playoff da Superliga 19/20, que foi cancelado em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A competição reunirá os oito melhores times masculinos e femininos da fase de classificação da última Superliga. Os homens jogarão entre 21 e 24 de outubro em Belo Horizonte, enquanto as mulheres atuarão em Saquarema (RJ) entre os dias 28 e 31.

No Troféu Super Vôlei, as equipes se enfrentarão em cruzamento olímpico (primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto), baseado na classificação final da fase regular da Superliga 2019/2020.

Participarão do evento masculino EMS Taubaté Funvic (SP), Sada Cruzeiro (MG), Sesi (SP), Vôlei Renata (SP), Minas Tênis Clube (MG), Apan Eleva Blu (SC), Vôlei UM Itapetininga (SP) e Pacaembu Ribeirão (SP). Já no feminino entrarão em quadra Dentil/Praia Clube (SP), Sesc RJ Flamengo (RJ), Itambé/Minas (MG), Sesi Vôlei Bauru (SP), Osasco Audax São Cristóvão Saúde (SP), São Paulo/Barueri (SP), Fluminense (RJ) e Curitiba Vôlei (PR).

(Agência Brasil)