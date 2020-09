Atividade industrial melhora pelo 4º mês consecutivo no MS

O nível da atividade industrial no Mato Grosso do Sul apresentou melhora pelo 4° mês consecutivo e elevou o indicador de evolução da produção para 26,3 pontos. Os dados são da Sondagem Industrial realizada pelo Radar Industrial da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems). Ao todo, 64 empresas no período de 1º a 14 de setembro deste ano.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, já é possível afirmar que a produção industrial retornou ao mesmo patamar anterior à Covid-19. “Recuperamos o mesmo nível de atividade industrial registrado antes de abril deste ano, quando teve ampliação das medidas de restrição à circulação e concentração de pessoas por conta da atual pandemia”, pontuou.

Ainda conforme o coordenador, em agosto 85% das empresas industriais do Estado apresentaram estabilidade ou aumento na produção, sendo 44% com produção estável e 41% com crescimento. “Comparando com o mesmo mês do ano passado, essa participação foi superior em 5 pontos percentuais. Com esse desempenho, o índice de evolução da produção fechou agosto de 2020 em 60,8 pontos, indicando crescimento de 10,7 pontos sobre igual mês do ano

Já em relação ao índice de expectativa do empresário industrial, Resende explica que, no mês de setembro, a demanda deste ano atingiu 64,5 pontos. “Em setembro, 57,9% das empresas responderam que esperam aumento na demanda por seus produtos nos próximos seis meses. Por outro lado, para o mesmo período, 4,7% preveem queda, enquanto as empresas que acreditam que o nível de demanda se manterá estável responderam por 37,5% do total”, destacou.

(Com informações da Fiems)