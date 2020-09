Segunda será de tempo instável com máxima de 26°C

A previsão do tempo para esta segunda-feira (21) é de tempo instável com céu nublado e expectativa de chuva para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A variação da umidade relativa do ar está estimada entre 80% a 45%.

O vento dever ficar fraco a moderado em todas as regiões, e temperaturas podendo variar entre 13°C a 32°C. Para a Capital a mínima estimada é de 18°C e a máxima de 26°C.

O inverno se despede amanhã terça-feira (22) dando lugar a primavera que vai até 21 de dezembro. Segundo estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as precipitações devem ocorrer gradativamente no Estado até quarta-feira (23), sendo a segunda (21) e a terça-feira (22) os dias em que a chuva ocorre com maior intensidade.

Embora a meteorologia indique baixo volume de chuva – 10 milímetros para o período entre 19 e 23 de setembro – as condições promovem mudança significativa no calorão e secura que vinham castigando o Estado.