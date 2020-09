O mais novo episódio do podcast Afro Insight, com Rasdair da Mata, traz o convidado Ozair Kerr. Nesta 12º edição, o advogado e especialista na área trabalhista, Ozair fornece seu panorama sobre as relações de trabalho em meio a pandemia do novo coronavírus (covid-19). O episódio já está disponível no canal do Youtube da TV O Estado MS.

Confira na íntegra: