Homem faz apelo nas redes para encontrar moto roubada

Após ter a moto roubada no centro de Campo Grande na última sexta-feira (18) , Estevan da Silva tem utilizando as redes sociais na esperança de encontrar o veículo. Em entrevista ao jornal O Estado Online, Estevan da Silva informou que ele e a esposa estão oferecendo uma recompensa no valor de R$ 1000 reais para quem achar a Honda/ CG 125.

Segundo a vítima, a moto de cor vermelha estava estacionada na Cândido Mariano entre a Rui Barbosa quando foi roubada. Na postagem do Facebook, Estevan escreveu que o horário do crime ocorreu entre 12h a 18h.

Apesar de já ter realizado o boletim de ocorrência, o homem faz um apelo por mais informações sobre a localização da Honda.

“A gente tá querendo achar a nossa moto porque é um bem que hoje a gente precisa, é o único veículo que leva até o trabalho. A gente tá muito chateado, a gente é trabalhador e infelizmente é a segunda moto roubada”, comenta.

Confira a postagem na íntegra:

Serviço:

Quem tiver informações sobre a moto o contato de Estevan da Silva é (67) 9138-6209.