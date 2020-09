DOF apreende mais de três toneladas de drogas na BR-163

Segundo o suspeito, a carga teria o destino para o Rio Grande do Sul

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste final de semana, uma carreta carregada com mais de três toneladas de maconha na rodovia BR-163, na região de Itaquiraí. O motorista autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Os policiais do DOF abordaram no sábado (21) o veículo que era conduzido por um homem de 45 anos de idade, que disse estar transportando carga de 30 toneladas de milho e que a carreta que teria sido pega no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, e seria entregue na cidade de Esteio (RS), porém apresentou problemas mecânicos.

Durante vistorias a carga, os policiais localizaram vários fardos prensados da droga. O condutor negou a propriedade da maconha e informou ao DOF que já pegou o veículo já carregado. Os 35 mil quilos de milho foram descarregados em uma cerealista em Naviraí.

Uma equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar auxiliou na escolta da carreta com a droga até a Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo em seguida colocado à disposição da Justiça.