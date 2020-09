Taxa de contágio do Covid-19 cai pela primeira vez em MS

No Boletim coronavírus da manhã deste domingo (20), a Secretaria de Estado de Saúde revela dados da última semana mostrando que a taxa de contágio baixou de 1,10 para 1,01 em Mato Grosso do Sul. O Secretário Gerado Resende disse que esforços estão sendo feitos para baixar este número para -1 nos próximos dias.

A taxa de letalidade, no entanto, continua alta – 15,29/dia.

Nas últimas 24 horas MS registrou mais 10 óbitos e 382 novos casos da Covid19 em todo o MS. De acordo com Resende, o número de casos é sempre mais baixo nos finais de semana, porque as equipes estão desmobilizadas neste período.

Os municípios que apresentaram os maiores índices de novos casos são: Campo Grande +109; Corumbá + 54; Dourados +49, Três Lagoas + 30 e Aquidauana +30. A média móvel de positivos para a doença é 681/dia.

Dos dez óbitos registrados nas últimas 24 horas, cinco são de Campo Grande e um óbito nas cidades de Corumbá, Paranaíba, Rio Negro, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia. A faixa etária dos pacientes que não resistiram ao vírus é de 48 a 80 anos de idade.

Atualmente 473 pessoas estão internadas, sendo 250 em leitos clínicos e 225 em leitos de UTI. A maioria dos leitos ocupados são da Rede Pública. A doutora Christine Maymome, mais uma vez reitera a necessidade de mobilizar as pessoas, amigos e familiares para o uso correto da máscara, o isolamento social e as regras de higiene. “Máscaras no queixo não protege nem a nós nem aqueles que amamos”, enfatiza.