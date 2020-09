Inscrições para Vestibular da UFGD abrem nesta segunda

As inscrições para o vestibular referente a 2021 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), abrem nesta segunda-feira (21). Conforme o edital publicado na última quinta-feira (17), são 982 vagas em 33 cursos de graduação, nas modalidades presencial (32 cursos) e a distância (Letras-Libras) ofertadas. Todos os cursos são gratuitos, ou seja, não é necessário pagar matrícula ou mensalidade.

Do total de vagas, 444 vagas são para ampla concorrência e 538 vagas são reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública, com recorte sobre a renda familiar e cotas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

Este é o maior vestibular da UFGD e irá selecionar candidatos interessados nas mais variadas profissões, por meio dos cursos de: Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras (Bacharelado), Matemática, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Além das turmas que começarão no primeiro semestre de 2021, os cursos de Medicina e Matemática terão entradas no segundo semestre, conforme descrito nos itens 1.6.1 e 1.6.2 do edital.

As inscrições serão feitas completamente pela Internet, a partir das 13h de 21 de setembro, e serão encerradas às 17h de 20 de novembro de 2020. A taxa é de R$ 100 e pode ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU-COBRANÇA), em qualquer agência bancária, durante o expediente do banco. Para a inscrição, o candidato deverá estar no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Serviços

Para fazer a inscrição é necessário: acessar o endereço eletrônico https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/processo-seletivo-vestibular-psv/psv-2021; preencher os dados cadastrais; preencher a ficha de inscrição eletrônica, atentando-se às opções de concorrência e necessidade de posterior comprovação, inclusive fazendo a opção pela língua estrangeira de preferência (espanhol ou inglês); responder o questionário socioeconômico; imprimir a GRU para o pagamento da taxa de inscrição e efetuar seu pagamento.

Quem não tem condições de pagar a taxa de inscrição terá até 23 de outubro para solicitar a isenção da taxa (gratuidade) e enviar a documentação, também pela Internet, por meio da Área Restrita do Candidato. Esse direito é garantido para candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que possuem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e cursaram o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.