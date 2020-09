Grêmio refuta busca do Palmeiras por Jean Pyerre

O que era um interesse muito comentado no mundo dos negócios de futebol se tornou realidade na tarde de sábado (19) com a confirmação do Palmeiras sobre sua busca por Jean Pyerre, meio-campista do Grêmio.

O tema ganhou repercussão nacional e fez Romildo Bozan, presidente dos gaúchos, se pronunciar sobre seu jogador, uma enorme promessa do clube. Questionado sobre a investida do Palmeiras no jovem, Bolzan, em entrevista à “Rádio GaúchaZH”, confirmou a procura, mas prometeu manter seu atleta. ”Fomos procurados pelo Palmeiras, mas não tem negócio. O Grêmio vai manter o Jean Pyerre. Não temos interesse em negociar o jogador e nem em uma possível troca com atletas do clube”, afirmou o dirigente. (Com informações: Lance!)