Governo decide aderir a programa internacional de vacinas

O governo brasileiro resolveu participar do programa internacional de vacinas Covax, iniciativa que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento e proporcionar o acesso equitativo a vacinas contra a covid-19.

“O Ministério da Saúde tem atuado em diversas frentes para alcançar com agilidade e segurança uma solução efetiva para a cura da Covid-19. A aquisição de uma vacina segura e eficaz é prioridade do governo federal”, diz nota divulgada pela Secretaria de Comunicação.

Na quinta (17), o governo havia divulgado que estava estudando “criteriosamente” a participação na Covax e tinha solicitado extensão do prazo para formalização da participação do Brasil na iniciativa. “Tal medida se faz necessária para obter mais informações sobre as condições para a aprovação regulatória, instrumento jurídico aplicável, vacinas em desenvolvimento, suas características de armazenamento e transporte logístico”, informava a nota de ontem.

Mais de 170 países já aderiram à iniciativa, que consiste em uma alocação global de vacinas contra o novo coronavírus coliderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

(Com informações: Reuters com Congresso em Foco)