Festa em fazenda acaba com morte após briga familiar

Uma confraternização neste final de semana terminou com em tragédia. João Pedro Santos da Silva, 40, morreu esfaqueado no pescoço na tentativa de defender a comadre, Valdierene Oliveira Espíndola, 35, golpeada no rosto durante uma festa na Fazenda Imperatriz, em Coronel Sapucaia.

Segundo Dourados News, o autor do crime é um homem de 30 anos e seria irmão da vítima sobrevivente. Agora as autoridades policiais tentam localizá-lo para efetuar a prisão.

Uma testemunha relatou ter feito uma comemoração na fazenda. Lá houve a discussão entre os irmãos e o agressor partiu com canivete em direção à Valdirene. Foi quando João Pedro tentou apartar a briga e levou o golpe fatal no pescoço.

Essa mesma testemunha ainda socorreu as vítimas em direção a Amambai, mas na Rua Coronel Valêncio de Brum o carro estragou. Foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros, mas quando os militares chegaram João já estava morto.